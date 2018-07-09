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Трамп нашел виновного в подрыве сделки с Северной Кореей
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Трамп нашел виновного в подрыве сделки с Северной Кореей 

Lenta.ru 14 часов назад
Фото: Lenta.ru
Китай может проводить подрывную работу по срыву сделки между США и Северной Кореей. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter.
«Я уверен, что [лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын с уважением отнесется к условиям подписанного нами договора и, что более важно, к нашему рукопожатию. Мы договорились о ядерном разоружении Северной Кореи. Но вот Китай, с другой стороны, может оказывать негативное влияние из-за нашей позиции по китайской торговле. Надеюсь, это не так!» — сообщил политик.
Трамп и Ким Чен Ын 12 июня провели первый двусторонний саммит и подписали по его итогам документ. Американский лидер назвал его «важным, всеобъемлющим и подробным», а также способным решить «большую и опасную проблему». В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили «оставить прошлое позади». По его словам, теперь «мир увидит великие изменения».
Отношения Вашингтона и Пекина обострились в 2018 году после того, как США заявили о введении протекционистских мер, коснувшихся товаров из Китая. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. В ответ Китай принял меры в отношении импорта из США, что вызвало недовольство в Вашингтоне.
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