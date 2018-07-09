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Ким Чен Ын будет соблюдать договоренности по денуклеаризации, считает Трамп
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Ким Чен Ын будет соблюдать договоренности по денуклеаризации, считает Трамп 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что лидер КНДР Ким Чен Ын будет соблюдать договоренности, достигнутые в ходе американо-северокорейского саммита в Сингапуре.
"Я уверен, что Ким Чен Ын будет соблюдать контракт, который мы подписали, и, что еще более важно, наши личные договоренности. Мы договорились о денуклеаризации Северной Кореи", — написал Трамп в своем Twitter.
При этом он отметил, что негативное влияние на это соглашение может оказывать Китай — из-за трений между США и КНР в торговой политике.
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