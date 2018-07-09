Ким Чен Ын будет соблюдать договоренности по денуклеаризации, считает Трамп 

ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что лидер КНДР Ким Чен Ын будет соблюдать договоренности, достигнутые в ходе американо-северокорейского саммита в Сингапуре.
"Я уверен, что Ким Чен Ын будет соблюдать контракт, который мы подписали, и, что еще более важно, наши личные договоренности. Мы договорились о денуклеаризации Северной Кореи", — написал Трамп в своем Twitter.
При этом он отметил, что негативное влияние на это соглашение может оказывать Китай — из-за трений между США и КНР в торговой политике.