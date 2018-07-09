Ким Чен Ын будет соблюдать договоренности по денуклеаризации, считает Трамп

"Я уверен, что Ким Чен Ын будет соблюдать контракт, который мы подписали, и, что еще более важно, наши личные договоренности. Мы договорились о денуклеаризации Северной Кореи", — написал Трамп в своем Twitter.