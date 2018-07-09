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Политолог: Европа не заинтересована в экономическом сотрудничестве с Украиной
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Политолог: Европа не заинтересована в экономическом сотрудничестве с Украиной 

Украина.ру 14 часов назад
Фото: Украина.ру
Об заявил в эфире канала «112 Украина» политический эксперт Игорь Рейтерович. По его мнению, президент Украины Петр Порошенко будет упрашивать европейских политиков в пересмотре и расширении преференций экономического сотрудничества.
По словам политолога, об этом будет идти речь на открывающемся сегодня саммите Украина-ЕС в Брюсселе, и именно об этом президент Украины будет говорить европейской элите.
Однако, по словам эксперта, никаких конкретных решений от этого мероприятия ожидать не стоит.
«Будут политические заявления без конкретики», — сказал политолог.
Он подчеркнул, что ЕС реагирует на то, что в Украине скоро выборы, поэтому конкретные решения будут приниматься не на этом саммите. Кроме того, по его словам, Европа не настолько сильно заинтересована в экономическом сотрудничестве с Украиной, особенно в плане поставок украинских товаров. ЕС больше интересует сырье.
«Европа особо ничего не будет предлагать, а будет ждать предложений от Украины», — резюмировал эксперт.
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