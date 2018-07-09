В ЕК рассказали, что пообещал Порошенко ради помощи в 1 млрд евро

«Эта помощь предоставляется на условиях продолжения реформ, за которые поручился лично президент Порошенко», — сказал Юнкер, передает ТАСС

По его словам, Евросоюз проконтролирует результаты борьбы с коррупцией на Украине, чтобы оценить возможность выделения Киеву помощи.

Юнкер добавил, что в 2017 году товарооборот между ЕС и Украиной вырос на четверть.

Совет ЕС в понедельник подтвердил решение о предоставлении Украине 1 млрд евро помощи.

Транш ЕС станет третьим пакетом помощи Украине с 2014 года. С того периода страна уже получила примерно 2,8 млрд евро в рамках аналогичных программ.