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В ЕК рассказали, что пообещал Порошенко ради помощи в 1 млрд евро
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В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

В ЕК рассказали, что пообещал Порошенко ради помощи в 1 млрд евро 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после саммита ЕС — Украина в Брюсселе назвал условие, на котором Киеву выделили 1 млрд евро.
«Эта помощь предоставляется на условиях продолжения реформ, за которые поручился лично президент Порошенко», — сказал Юнкер, передает ТАСС.
По его словам, Евросоюз проконтролирует результаты борьбы с коррупцией на Украине, чтобы оценить возможность выделения Киеву помощи.
Юнкер добавил, что в 2017 году товарооборот между ЕС и Украиной вырос на четверть.
Совет ЕС в понедельник подтвердил решение о предоставлении Украине 1 млрд евро помощи.
Транш ЕС станет третьим пакетом помощи Украине с 2014 года. С того периода страна уже получила примерно 2,8 млрд евро в рамках аналогичных программ.
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