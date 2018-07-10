Генсек НАТО пригласил Порошенко участвовать в мероприятиях саммита

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля. В его рамках также состоится трехстороннее заседание Украина-Грузия-НАТО.

"Президент Украины Петр Порошенко 11-12 июля 2018 года совершит визит в Королевство Бельгия, где примет участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, Порошенко примет участие в заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с участием Украины и Грузии , а также в заседании глав государств и правительств стран — контрибуторов миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка».

Кроме того, программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч Порошенко с лидерами иностранных государств, которые примут участие в саммите альянса.