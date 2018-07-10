Трамп призвал страны альянса увеличить расходы на оборону

"Страны НАТО должны платить БОЛЬШЕ, США должны платить МЕНЬШЕ. Очень несправедливо", — написал Трамп в Twitter.

Трамп примет участие в саммите Североатлантического альянса 11-12 июля в Брюсселе

"Готовлюсь к поездке в Европу. Первая встреча — НАТО. США тратят гораздо больше, чем любая другая страна, чтобы их (Европу— ред.) защищать. Это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам. Помимо этого мы теряем 151 миллиард долларов на торговле c Евросоюзом . (Страны ЕС — ред.) взимают с нас большие пошлины (и (создают — ред.) барьеры)", — написал в Twitter американский президент.