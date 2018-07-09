Ещё
Трамп перед саммитом НАТО вновь потребовал от членов альянса повысить военные расходы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Борис Джонсон ушел в отставку
Борис Джонсон ушел в отставку

Трамп перед саммитом НАТО вновь потребовал от членов альянса повысить военные расходы 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь потребовал от партнеров по НАТО увеличить военные расходы и выразил недовольство тем, что США несут большую долю затрат на финансирование альянса. Об этом он написал на своей личной странице в сети Twitter в понедельник, за несколько дней до начала саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.
"США тратят на НАТО намного больше, чем любая другая страна. Это несправедливо и неприемлемо, — подчеркнул Трамп. — Несмотря на то, что эти страны увеличили свои взносы с того момента, как я стал президентом, они должны делать еще больше. Германия вносит 1% [от своего ВВП], а США 4%. И это при понимании того, что НАТО нужна Европе значительно больше, чем США".
При этом Трамп напрямую связал вопрос о несправедливом, по его мнению, распределении финансового бремени в НАТО с проблемой дефицита в торговле между США и ЕС. «По некоторым данным, Соединенные Штаты оплачивают 90% расходов НАТО, при том что многие страны даже не приблизились к обещанным 2% [ВВП], — отметил президент. — Помимо этого, Европейский союз имеет профицит в размере $151 млрд [в торговле] с США и высокие торговые барьеры для американских товаров».
На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП, Германии — 1,2%. Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент обещал вновь поднять этот вопрос на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе саммите Североатлантического альянса.
ТАСС: последние новости
Адвокат: прокуратура Украины подала в суд ходатайство о продлении ареста Вышинскому Экс-лидер Pink Floyd раскритиковал политику Трампа на концерте в Лондоне Комитет Сената США поддержал утверждения спецслужб о влиянии России на выборы
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В украинском лесу нашли миллионы гривен23
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей116
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев217
В Анапе запретили купаться83
ЕС дал Порошенко миллиард евро38
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение