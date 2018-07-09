ГФС: Доля РФ в импорте угля на Украину в І полугодии составила более 62%

КИЕВ, 9 июл — ПРАЙМ. Украина импортировала в январе-июне 2018 года каменный уголь и антрацит из России на общую сумму 962,723 миллиона долларов, сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС) Украины. Согласно статистике, обнародованной ГФС Украины, в первой половине 2018 года Украина импортировала больше всего угля из РФ. Доля России в импорте составила 62,88%. Кроме того, Киев купил уголь в США на общую сумму 483,95 миллиона долларов (доля импорта — 31,61%), в Канаде — 48,365 миллиона долларов (доля импорта — 3,16%), а также в других странах — 36,028 миллиона долларов (доля импорта — 2,35%). Также сообщается, что в январе-июне 2018 года Украина экспортировала более 48,8 тысячи тонн угля каменного и антрацита на сумму 7,991 миллиона долларов. В частности, Киев продал уголь России на сумму 4,597 миллиона долларов, Словакии на 3,201 миллиона долларов, Молдавии на 132 тысячи долларов и в другие страны на 61 тысячу долларов. Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киеву приходится импортировать уголь.