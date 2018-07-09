Ещё
ГФС: Доля РФ в импорте угля на Украину в І полугодии составила более 62%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ГФС: Доля РФ в импорте угля на Украину в І полугодии составила более 62% 

Прайм 2 часа назад
КИЕВ, 9 июл — ПРАЙМ. Украина импортировала в январе-июне 2018 года каменный уголь и антрацит из России на общую сумму 962,723 миллиона долларов, сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.
Согласно статистике, обнародованной ГФС Украины, в первой половине 2018 года Украина импортировала больше всего угля из РФ. Доля России в импорте составила 62,88%. Кроме того, Киев купил уголь в США на общую сумму 483,95 миллиона долларов (доля импорта — 31,61%), в Канаде — 48,365 миллиона долларов (доля импорта — 3,16%), а также в других странах — 36,028 миллиона долларов (доля импорта — 2,35%).
Также сообщается, что в январе-июне 2018 года Украина экспортировала более 48,8 тысячи тонн угля каменного и антрацита на сумму 7,991 миллиона долларов. В частности, Киев продал уголь России на сумму 4,597 миллиона долларов, Словакии на 3,201 миллиона долларов, Молдавии на 132 тысячи долларов и в другие страны на 61 тысячу долларов.
Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киеву приходится импортировать уголь.
Прайм: последние новости
Трамп заявил, что США не собираются выходить из ВТО Трамп пригрозил ВТО ответными действиями за "плохое обращение" с США Лопес Обрадор намерен работать с действующим правительством Мексики по НАФТА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В украинском лесу нашли миллионы гривен23
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев218
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей116
Борис Джонсон ушел в отставку57
ЕС дал Порошенко миллиард евро39
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение