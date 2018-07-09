WP: во внешней политике Трамп полагается на инстинкты, а не историю США

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Президент США Дональд Трамп полагается на свои инстинкты и характерную для него способность устанавливать личную связь с мировыми лидерами, пишет американская газета The Washington Post Американского лидера мало интересует долгая история Соединенных Штатов или внешнеполитическая экспертиза правительства США, отмечает WP со ссылкой на комментарии нынешних и бывших американских и европейских чиновников. Представители Белого дома говорят о готовности Трампа подвергать сомнению давние предположения и бросать вызов союзникам США. Газета отмечает, что подход американского президента также воодушевил других лидеров — например, президента России Владимира Путина — которые видят в Трампе человека, готового простить прошлые грехи в погоне за сделкой, добавляют чиновники. Такая ситуация встревожила союзников Соединенных Штатов и некоторых из ближайших помощников Трампа. Они обеспокоены тем, что Трамп может уступить Путину по ряду вопросов, в числе которых Крым и ситуация на Украине . Отмечается, что даже когда администрация Трампа ввела жесткие санкции в отношении Москвы и выслала российских дипломатов, президент США избегал критики Путина. Ранее СМИ узнали список делегации президента США Дональда Трампа, которая будет сопровождать его во время саммита в Хельсинки 16 июля с президентом России Владимиром Путиным.