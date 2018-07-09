«Турецкий гамбит» российской политики в отношении НАТО заставил нервничать США

"Накануне встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Штатах резко усилили антироссийскую риторику. Причем в самих заявлениях нет ничего принципиально нового — с 2014 года американские политики как мантру повторяют обвинения в связи с Крымом Украиной , вмешательствах в выборы и «попытках дестабилизации». Элиты США пытаются саботировать встречу, минимизировать возможный успех переговоров двух лидеров.

Трампа стараются настроить на определенную войну переговоров, чтобы сузить пространство для маневра в разговоре президентов. Американского лидера побуждают задать определенные вопросы, которые традиционно декларируются как обвинения России. Вся встреча должна пройти в недружелюбной атмосфере и не должна привести к позитивным результатам. На это работают сейчас чиновники структур НАТО Брюсселя и целый ряд американских политических элит", — отмечает аналитик.

Постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кэй Бэйли Хатчисон объявила, что Россия пытается подорвать единство НАТО, переманив на свою сторону Турцию. Однако подчеркнула: администрация президента США хочет наладить отношения с Россией, сделав ее своим союзником и торговым партнером. «Мы хотели бы, чтобы Россия была союзником и торговым партнером. Однако сейчас против РФ действуют санкции, которые мы ввели за неприемлемые для нас действия и попытки внести раскол в НАТО. Я думаю, что президент Трамп призовет президента Путина к изменению поведения России», — сказала Хатчисон.

"В охлаждении отношений Турции с США надо говорить не об успехах Москвы , а о провалах Вашингтона. Ведь Анкара хорошо понимает, что неудачная попытка переворота летом 2016 года была подготовлена именно американцами. У президента Реджепа Эрдогана не осталось выбора, кроме поиска новых союзников. Сейчас США откровенно грозят Турции санкциями и блокируют военные контракты, что тоже не отнесешь к проискам Москвы — Штаты допускают все больше промахов в отношениях с Анкарой.

Эрдоган же обладает огромными амбициями — он намерен построит «великую Турцию», сделать страну крупным мировым игроком. Россия же стремилась десятилетиями выстраивать прочные экономические отношения — в туризме и взаимной торговле, планы влиять на политику Эрдогана Москва не вынашивала. А после инцидента со сбитым турками российским истребителем и вовсе произошла ссора. То есть планы РФ по подрыву НАТО с помощью Турции — это фантазии американских чиновников, не желающие признавать провал собственной дипломатии", — подчеркивает американист.

Попытки воздействовать на Россию

Хатчисон добавила, что вести диалог с Путиным «необходимо». По ее словам, в организации есть Совет Россия-НАТО, в рамках которого проходят встречи российского посла и представителей стран-членов Североатлантического альянса. Однако представители РФ уже два года констатируют: диалог на уровне Совета Россия-НАТО лишь формальный, американцы намеренно не хотят развивать отношения и обсуждать острые проблемы.

16 июля в Хельсинки состоится встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. По словам североамериканского лидера, он намерен обсудить с российским политиком ситуации на Украине и в Сирии , а также «поднять вопрос о вмешательстве России в выборы США». Предстоящая встреча вызывает опасения у некоторых членов НАТО, поскольку организацию не привлекли к подготовке переговоров и в альянсе не знают, к каким соглашениями могут прийти два лидера. Как только стало известно о встрече президентов, антироссийская риторика представителей НАТО резко усилилась.

"Россия всегда была главным консолидирующим материалом не только для НАТО, но для всего Запада. Европа и США расколоты по многим вопросам, нарастают противоречия внутри Евросоюза и Североатлантического альянса. А с существующими угрозами поодиночке представители коллективного Запада не справятся — это не под силу даже Америке и Великобритании . Впервые за последние 500 лет англосаксы и Европа теряют мировое лидерство и очень напуганы этим.

Очевидно, что нужно организовать монолитный Запад, чтобы он эффективно противостоял растущему Китаю , другим азиатским «тиграм», проблеме миграции и стремлению России повысить свою роль в мире. Глобалисты сделали ставку на «российскую угрозу» в попытке объединить союзников, потому появляются провокации вроде «дела Скрипалей» и сбитого малайзийского «Боинга». Однако Трампу эта политика чужда, он чувствует нарастающие экономические проблемы США и старается их решить. Целью глобальное противостояние с Россией он не ставит.

Трамп начал перебалансировку американской экономики, которая как раз и расколола единство Запада с помощью торговых войн и финансовых ультиматумов по линии НАТО. Он видит, что Америка тянет на себе в качестве багажа военный блок и благополучие Европы — примерно то же делала Россия во времена СССР с остальными странами Союза. К РФ Трамп «личных счетов» не имеет и постарается наладить взаимовыгодные отношения, но это приводит в ужас американскую и европейскую бюрократию — она неизбежно проигрывает из-за политики Трампа.

Антироссийская линия видится элитам Штатов и ЕС перспективой помешать планам президента США, но пока, как мы видим, каких-то значимых результатов такая политика не дает. «Российская угроза» многими странам ЕС воспринимается уже совсем не так, как пять лет назад. Кроме того, Москва не дает поводов обострять антироссийскую риторику, такие поводы приходится придумывать. И каждый раз такие усилия Британии и Америки выглядят все менее убедительно", — заключает Константин Блохин.