Бывшие украинские военные получат деньги на жилье в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ , 9 июл — РИА Новости Крым . Более 130 бывших украинских военных в этом году получат деньги на покупку жилья в Севастополе. Правительство города на заседании в понедельник утвердило порядок предоставления мер социальной поддержки на покупку жилья такой категории граждан.

Речь идет о военнослужащих, уволенных из воинских формирований Украины до 2014 года, которые проживают на территории Крыма и Севастополя.

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"В связи с тем, что граждане указанной категории не проходили военную службу в составе Вооруженных сил РФ , правовые основания для приравнивания их к льготной категории федерального уровня отсутствуют. Обеспечение жилыми помещениями, согласно федеральному закону о статусе военнослужащего, не представляется возможным. При этом постановление предполагается утвердить порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем такой категории граждан в соответствии с указом президента №116. Поддержка осуществляется в форме предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения", — отметил и.о. директора департамента капитального строительства Севастополя Алексей Филиппов

Деньги на покупку жилья бывшим украинским военным будут предоставлены из федерального бюджета.