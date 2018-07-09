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Бывшие украинские военные получат деньги на жилье в Севастополе
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Бывшие украинские военные получат деньги на жилье в Севастополе 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. Более 130 бывших украинских военных в этом году получат деньги на покупку жилья в Севастополе. Правительство города на заседании в понедельник утвердило порядок предоставления мер социальной поддержки на покупку жилья такой категории граждан.
Речь идет о военнослужащих, уволенных из воинских формирований Украины до 2014 года, которые проживают на территории Крыма и Севастополя.
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"В связи с тем, что граждане указанной категории не проходили военную службу в составе Вооруженных сил РФ, правовые основания для приравнивания их к льготной категории федерального уровня отсутствуют. Обеспечение жилыми помещениями, согласно федеральному закону о статусе военнослужащего, не представляется возможным. При этом постановление предполагается утвердить порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем такой категории граждан в соответствии с указом президента №116. Поддержка осуществляется в форме предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения", — отметил и.о. директора департамента капитального строительства Севастополя Алексей Филиппов.
Деньги на покупку жилья бывшим украинским военным будут предоставлены из федерального бюджета.
В марте президент России Владимир Путин подписал указ «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и Севастополя». Документ предоставляет украинским военным, постоянно проживающим на полуострове и получившим российское гражданство после 2014 года, право на предоставление жилья.
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