Сирийцы похвастались перед россиянами убитыми террористами

Сирийские военные предъявили российским коллегам тела погибших при нападении джихадистов. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.

Террористы попали на минное поле, после чего оказались под огнем сирийских военных. В результате погибли 10 нападавших, в том числе два иностранца (из Египта Ливии ).