США готовы принять участие в мирных переговорах в Афганистане

"США будут поддерживать, содействовать и участвовать в мирных переговорах, но мира должны достичь сами жители Афганистана", — говорится в заявлении Помпео. «Мы рассчитываем, что на этих переговорах будет затронута тема участия сил международного сообщества», — подчеркнул он.

Это первый официальный визит Помпео в столицу республики в качестве главы Госдепа. В Кабул он прибыл в понедельник с необъявленным визитом, по завершении, как ожидается, он направится в Абу-Даби ОАЭ ).

Президент Афганистана 30 июня заявил о прекращении одностороннего перемирия с движением «Талибан», действовавшего с 7 июня. Тогда же он отметил, что временное прекращение боевых действий подтвердило готовность страны к урегулированию конфликта. Во время перемирия «нация показала свою готовность к урегулированию конфликта». По словам Гани, усилия по достижению перемирия продолжаются.