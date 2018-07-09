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Китайским СМИ запретили критиковать Трампа
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Китайским СМИ запретили критиковать Трампа 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Правительство КНР направило национальным СМИ распоряжение, согласно которому они не должны выступать с резкой критикой американского президента Дональда Трампа.
По мнению экспертов, Пекин стремится избежать эскалации напряженности во взаимоотношениях с главой Белого дома.
"Выпады в адрес Трампа не должны носить личностный характер, быть в рамках, обозначенных государственной политической линией", — подчеркнул эксперт из Мельбурнского университета Соу Кеат Ток.
ТАСС напоминает, что на прошлой неделе США ввели 25-процентные пошлины на ряд товаров, произведенных в Китае. На такой шаг Белый дом пошел, чтобы устранить ежегодный дисбаланс в торговле с КНР. По словам Трампа, речь идет о 500 миллиардах долларов.
Меры Вашингтона вызвали негативную реакцию китайского правительства. Оно объявило, что готовит адекватный ответ США путем введения аналогичных пошлин.
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