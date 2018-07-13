Трамп пожаловался на непослушного премьер-министра Великобритании

«Я бы сделал это совсем по-другому. На самом деле я сказал ей, как следует поступать, но она меня не услышала», — сказал он.

По его мнению, предлагаемый правительством Великобритании мягкий вариант выхода страны из ЕС разрушит планы соглашения по торговле между Лондоном и Вашингтоном. «Если Лондон пойдут на такую сделку, мы скорее будем иметь дело с ЕС, а не с Соединенным Королевством, что, вероятно, убьет соглашение между нами.