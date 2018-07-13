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Трамп пожаловался на непослушного премьер-министра Великобритании
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Трамп пожаловался на непослушного премьер-министра Великобритании 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проигнорировала совет президента США касательно сценария Brexit. Эб этом Дональд Трамп рассказал в интервью газете The Sun.
«Я бы сделал это совсем по-другому. На самом деле я сказал ей, как следует поступать, но она меня не услышала», — сказал он.
По его мнению, предлагаемый правительством Великобритании мягкий вариант выхода страны из ЕС разрушит планы соглашения по торговле между Лондоном и Вашингтоном. «Если Лондон пойдут на такую сделку, мы скорее будем иметь дело с ЕС, а не с Соединенным Королевством, что, вероятно, убьет соглашение между нами.
Таким образом Трамп поддержал позицию главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, оставившего свой пост в знак несогласия с политикой правительства по вопросу Brexit. „Он мне очень нравится. Я никого не сталкиваю лбами, но думаю, он мог бы стать отличным премьер-министром. У него есть все, что для этого требуется“, отметил президент США.
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