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Реформы, европейская помощь и газ станут главными темами саммита Украина — ЕС
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Реформы, европейская помощь и газ станут главными темами саммита Украина — ЕС 

ТАСС 11 часов назад
БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Плановый саммит Украина — ЕС пройдет в понедельник в Брюсселе. В повестке дня значится весь комплекс проблем в двусторонних отношениях: реформы и борьба с коррупцией на Украине, условия предоставления новой программы макрофинансовой помощи Киеву в €1 млрд, завершающийся контракт на транзит российского газа через территорию Украины, а также повторение позиций сторон по конфликту в Донбассе.
Украину на саммите будет представлять президент Петр Порошенко и ряд профильных министров. Евросоюз — руководители европейских институтов: глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, — а также группа профильных еврокомиссаров. Замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович проведет отдельную закрытую встречу с министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом и главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Донбасс
По конфликту в Донбассе никакого практического обсуждения не планируется. «Лидеры ожидают услышать от президента Украины оценки ситуации в зоне конфликта на востоке Украины и подтвердить позицию ЕС по этой проблеме», — заявил в преддверии саммита журналистам европейский источник на брифинге в Брюсселе.
На сайте Европейского совета о предстоящей дискуссии сказано еще более категорично: «Что касается продолжающейся российской агрессии и конфликтов на востоке Украины, то саммит подтвердит поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Руководители подчеркнут необходимость полного выполнения минских соглашений всеми сторонами, отмечая ответственность России в этом контексте. В отсутствие прогресса лидеры ЕС решили на июньском Европейском совете (саммите ЕС 28-29 июня — прим. ТАСС) утвердить продление экономических санкций, направленных на конкретные секторы российской экономики».
Этот абзац почти дословно повторяет позицию ЕС на прошлогоднем саммите с Украиной. Таким образом, позиция Брюсселя по Донбассу не обновляется.
Помощь почти готова
Как ранее сообщил европейский источник, Евросоюз на саммите 9 июля не объявит о предоставлении макрофинансовой помощи Киеву в €1 млрд «На саммите подписания меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи не ожидается. Переговоры об этом продолжатся в течение ближайших недель», — отметил он.
Ранее институты ЕС утвердили новую программу макрофинансовой помощи Киеву в размере €1 млрд, которая должна быть переведена двумя траншами по €500 млн Однако для перечисления этих денег Брюссель и Киев должны закрепить в письменной форме обязательства, которые примет на себя Украина для получения средств, что должно быть отражено в Меморандуме о взаимопонимании.
Ранее Еврокомиссия сообщала, что предоставление этих денег будет осуществляться «в русле выполнения политики МВФ в отношении Украины».
Транзит кончается
По словам источника, Евросоюз намерен обсудить с Украиной и вопросы газового транзита через территорию Украины, а также «Северный поток — 2». «Мы планируем рассмотреть вопросы газового транзита и проблемы строительства „Северного потока — 2“, — сказал он.
Источник напомнил, что этот обмен мнениями состоится в преддверии трехсторонней министерской встречи Россия — Украина — ЕС по газу, которая намечена на 17 июля в Брюсселе. Главной темой этой встречи должно стать обсуждение ситуации вокруг газового транзита через Украину после 2019 года, когда десятилетний транзитный контракт истечет, а строительство „Северного потока — 2“ для прямых поставок в Европу будет завершено.
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