Реформы, европейская помощь и газ станут главными темами саммита Украина — ЕС

БРЮССЕЛЬ , 9 июля. / ТАСС /. Плановый саммит Украина ЕС пройдет в понедельник в Брюсселе. В повестке дня значится весь комплекс проблем в двусторонних отношениях: реформы и борьба с коррупцией на Украине, условия предоставления новой программы макрофинансовой помощи Киеву в €1 млрд, завершающийся контракт на транзит российского газа через территорию Украины, а также повторение позиций сторон по конфликту в Донбассе.

Донбасс

По конфликту в Донбассе никакого практического обсуждения не планируется. «Лидеры ожидают услышать от президента Украины оценки ситуации в зоне конфликта на востоке Украины и подтвердить позицию ЕС по этой проблеме», — заявил в преддверии саммита журналистам европейский источник на брифинге в Брюсселе.

На сайте Европейского совета о предстоящей дискуссии сказано еще более категорично: «Что касается продолжающейся российской агрессии и конфликтов на востоке Украины, то саммит подтвердит поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Руководители подчеркнут необходимость полного выполнения минских соглашений всеми сторонами, отмечая ответственность России в этом контексте. В отсутствие прогресса лидеры ЕС решили на июньском Европейском совете (саммите ЕС 28-29 июня — прим. ТАСС) утвердить продление экономических санкций, направленных на конкретные секторы российской экономики».

Этот абзац почти дословно повторяет позицию ЕС на прошлогоднем саммите с Украиной. Таким образом, позиция Брюсселя по Донбассу не обновляется.

Помощь почти готова

Как ранее сообщил европейский источник, Евросоюз на саммите 9 июля не объявит о предоставлении макрофинансовой помощи Киеву в €1 млрд «На саммите подписания меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи не ожидается. Переговоры об этом продолжатся в течение ближайших недель», — отметил он.

Ранее институты ЕС утвердили новую программу макрофинансовой помощи Киеву в размере €1 млрд, которая должна быть переведена двумя траншами по €500 млн Однако для перечисления этих денег Брюссель и Киев должны закрепить в письменной форме обязательства, которые примет на себя Украина для получения средств, что должно быть отражено в Меморандуме о взаимопонимании.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что предоставление этих денег будет осуществляться «в русле выполнения политики МВФ в отношении Украины».

Транзит кончается

По словам источника, Евросоюз намерен обсудить с Украиной и вопросы газового транзита через территорию Украины, а также «Северный поток — 2». «Мы планируем рассмотреть вопросы газового транзита и проблемы строительства „Северного потока — 2“, — сказал он.

Источник напомнил, что этот обмен мнениями состоится в преддверии трехсторонней министерской встречи Россия — Украина — ЕС по газу, которая намечена на 17 июля в Брюсселе. Главной темой этой встречи должно стать обсуждение ситуации вокруг газового транзита через Украину после 2019 года, когда десятилетний транзитный контракт истечет, а строительство „Северного потока — 2“ для прямых поставок в Европу будет завершено.