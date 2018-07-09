Американский сенатор обвинил Китай в использовании КНДР против США

По словам американского сенатора Линдси Грэма, за последними заявлениями КНДР относительно «грабительских» требований США по денуклеаризации стоят власти Китая

«Я считаю, что это дело рук Китая, у нас борьба с КНР», — сказал политик в эфире Fox News , отвечая на вопрос о последних заявления МИД Северной Кореи.

Он добавил, что на месте президента США Дональда Трампа «не позволил бы Китаю использовать КНДР для отвлечения от торговых разногласий».

Ранее сообщалось, что Северная Корея сожалеет по поводу позиции Соединённых Штатов на переговорах по денуклеаризации.

В МИД страны заявили, что ожидали от американской стороны выступления с «продуктивными предложениями», а не «односторонними и грабительскими» требованиями по денуклеаризации.