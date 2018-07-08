США хотят сделать Россию своим союзником

«Однако сейчас против России действуют санкции, которые мы ввели за неприемлемые для нас действия и попытки внести раскол в НАТО », — подчеркнула она.

При этом она считает, что Трамп сможет оказать влияние на президента РФ Владимира Путина и заставить «изменить поведение». По её словам, для этого необходимо вести диалог с российским лидером.

Также она отметила, что в организации действует Совет Россия — НАТО, в рамках которого российский посол проводит переговоры с представителями стран — членов Североатлантического альянса.