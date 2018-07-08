США хотят сделать Россию своим союзником 

Администрация президента США Дональда Трампа заявила о желании наладить отношения с Россией. По словам американского постпреда при НАТО Кей Бейли Хатчисон, Вашингтон видит в Москве своего союзника и торгового партнёра.
«Однако сейчас против России действуют санкции, которые мы ввели за неприемлемые для нас действия и попытки внести раскол в НАТО», — подчеркнула она.
При этом она считает, что Трамп сможет оказать влияние на президента РФ Владимира Путина и заставить «изменить поведение». По её словам, для этого необходимо вести диалог с российским лидером.
Также она отметила, что в организации действует Совет Россия — НАТО, в рамках которого российский посол проводит переговоры с представителями стран — членов Североатлантического альянса.
Помимо этого, организация регулярно обсуждает вопросы по военной тематике, чтобы предотвратить «эскалацию враждебности», передаёт CBS News.