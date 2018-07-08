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В США заявили, что речь о размещении постоянных войск в Польше пока не идет
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В США заявили, что речь о размещении постоянных войск в Польше пока не идет 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Сейчас не идет речь о принятии решения по размещению американских военных в Польше на постоянной основе, заявила постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.
Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, Варшава готова понести для этого расходы порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.
"Они предложили нам размещение на постоянной основе. Конечно, мы рассматриваем все предложения. Но решение сейчас не принимается", — сказала постпред США при НАТО в эфире телеканала Fox News.
Она напомнила, что и сейчас в Польше есть подразделения США, которые находятся там на ротационной основе. По словам Хатчинсон, конгресс США поручил министерству обороны просчитать, во сколько обойдется бюджету новое размещение американских военных в любом месте, а не именно в Польше.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что размещение военной базы США в Польше — суверенное решение Варшавы, но оно повлечет контрдействия с российской стороны. По его словам, приближение инфраструктуры НАТО к границам РФ не способствует стабильности на континенте.
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