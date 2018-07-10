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Трамп считает, что встреча с Путиным может быть легче переговоров с Мэй
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Трамп считает, что встреча с Путиным может быть легче переговоров с Мэй 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
РИА НОВОСТИ. ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ВСТРЕЧА С ПУТИНЫМ В ХЕЛЬСИНКИ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ЛЕГЧЕ ПЕРЕГОВОРОВ С МЭЙ — БЛУМБЕРГ
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