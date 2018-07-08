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Действия Трампа показывают, что он поддерживает НАТО, считает Столтенберг
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Действия Трампа показывают, что он поддерживает НАТО, считает Столтенберг 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа показывают, что он поддерживает НАТО, несмотря на его критику в адрес альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Bild am Sonntag.
Отвечая на вопрос о том, хочет ли Трамп упразднения НАТО, Столтенберг сказал, что президент США множество раз давал ему понять, что он поддерживает альянс.
"Действия красноречивее слов. С тех пор, как Трамп занял пост президента, финансирование американского военного присутствия в Европе увеличилось на 40%. Увеличился военный контингент. Американцы больше инвестируют в военные учения и оборудование в Европе", — заявил генсек альянса.
Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.
По данным СМИ, по всему миру в настоящее время находятся около 200 тысяч американских военных, из них в Европе — до 60 тысяч военнослужащих всех родов войск. Они дислоцированы в Германии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Италии.
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