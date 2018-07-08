Действия Трампа показывают, что он поддерживает НАТО, считает Столтенберг

Отвечая на вопрос о том, хочет ли Трамп упразднения НАТО, Столтенберг сказал, что президент США множество раз давал ему понять, что он поддерживает альянс.

"Действия красноречивее слов. С тех пор, как Трамп занял пост президента, финансирование американского военного присутствия в Европе увеличилось на 40%. Увеличился военный контингент. Американцы больше инвестируют в военные учения и оборудование в Европе", — заявил генсек альянса.

Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.