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США никогда не разместят ПРО на территории Украины, считает эксперт
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США никогда не разместят ПРО на территории Украины, считает эксперт 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вашингтон никогда не пойдет на размещение средств ПРО на территории Украины, поскольку военно-политическое руководство США осознает риски масштабной конфронтации с Россией, которую могло бы спровоцировать это решение, заявил РИА Новости в воскресенье военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Ранее глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью «Апострофу» заявил, что Украина сможет обеспечить себе вступление в НАТО благодаря тому, что разместит на своей территории базу ПРО США, несколько дивизионов Patriot и установит в стране «заслон» из подразделений альянса.
"Это — в высшей мере безответственное заявление украинского эксперта. Полагаю, что, будучи реалистом, Трамп никогда не пойдёт на размещение американской ПРО на Украине в силу целого ряда причин. Во-первых, Украина — это нестабильная страна, которая находится в состоянии гражданской войны. Во-вторых, Россия не позволит этому случиться", — сказал Коротченко.
Собеседник агентства подчеркнул, что Москва восприняла бы такой шаг как переход «красной линии», прямой военно-политический и геополитический вызов, на который последует моментальная и крайне жесткая реакция со всеми вытекающими оттуда последствиями.
"Этот шаг имел бы катастрофические последствия не столько для самой Украины, сколько для США и их безопасности. Россия этого не позволит и сделает всё, что в её силах, чтобы этих баз на Украине не появилось. В Вашингтоне это понимают и, полагаю, не станут здесь идти с Москвой на прямую конфронтацию, которая была бы чревата масштабным международным кризисом", — отметил собеседник агентства.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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