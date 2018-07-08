США никогда не разместят ПРО на территории Украины, считает эксперт

Ранее глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью «Апострофу» заявил, что Украина сможет обеспечить себе вступление в НАТО благодаря тому, что разместит на своей территории базу ПРО США, несколько дивизионов Patriot и установит в стране «заслон» из подразделений альянса.

"Это — в высшей мере безответственное заявление украинского эксперта. Полагаю, что, будучи реалистом, Трамп никогда не пойдёт на размещение американской ПРО на Украине в силу целого ряда причин. Во-первых, Украина — это нестабильная страна, которая находится в состоянии гражданской войны. Во-вторых, Россия не позволит этому случиться", — сказал Коротченко.

Собеседник агентства подчеркнул, что Москва восприняла бы такой шаг как переход «красной линии», прямой военно-политический и геополитический вызов, на который последует моментальная и крайне жесткая реакция со всеми вытекающими оттуда последствиями.

"Этот шаг имел бы катастрофические последствия не столько для самой Украины, сколько для США и их безопасности. Россия этого не позволит и сделает всё, что в её силах, чтобы этих баз на Украине не появилось. В Вашингтоне это понимают и, полагаю, не станут здесь идти с Москвой на прямую конфронтацию, которая была бы чревата масштабным международным кризисом", — отметил собеседник агентства.