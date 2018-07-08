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Волкер пояснил позицию США по поводу признания Крыма российским
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Волкер пояснил позицию США по поводу признания Крыма российским 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер заявил, что американская сторона не намерена признать Крымский полуостров российской территорией. Об этом он сказал в интервью телеканалу OstWest.
По словам Волкера, американские СМИ поспешили с заявлениями о возможности признания Крыма российским.
"Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно — советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма", — сказал Волкер.
Он добавил, что в таком ключе и следует понимать позицию американской стороны.
Ранее американский президент Дональд Трамп не стал исключать признания Крыма российским. После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что принадлежность полуострова России однозначна.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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