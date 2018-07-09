Ещё
В Крыму прокомментировали заявление Волкера о позиции США по статусу полуострова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму прокомментировали заявление Волкера о позиции США по статусу полуострова 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: BFM.RU
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара предположил, что если бы американский лидер в сложившихся сегодня политических реалиях признал полуостров российским, то, вероятно, для него это могло бы закончиться импичментом, передает RT.
"Говоря об искренности Трампа относительно его представлений о принадлежности Крыма, думаю, что здесь он действительно искренен. У него есть понимание сложившейся ситуации, которая заключается в том, что республика — часть России и здесь не может быть никаких обсуждений
Уверен, что в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и господина Трампа крымская тема даже стоять не будет. Ведь у самого американского лидера есть понимание, что Крым — вопрос закрытый. А риторика некоторых государств и отдельных политических лидеров Запада или соседней Украины не имеет никакого значения", — подчеркнул он.
Газета.Ru: последние новости
Помпео призвал КНДР повторить путь Вьетнама Кремль допустил встречу Путина и Трампа тет-а-тет в Хельсинки ВСУ выпустили более 50 боеприпасов по ДНР за сутки
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов161
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи8
Страховщики позарились на пенсии россиян110
Россия перевела Израилю миллион пенсионных долларов123
Британия создала новую зону операций в ответ России19
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:48
Грузинский пастух убил американских туристов
Происшествия
00:46
ЕС опубликовал решение о санкциях против РФ
Европа В мире
00:59
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение