Помпео назвал дату встречи с КНДР по передаче останков американских солдат 

Представители США и КНДР 12 июля проведут встречу в переговорном пункте Пханмунджом на границе между Северной и Южной Кореей. Цель встречи — решить вопрос возвращения останков американских военных. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам переговоров с северокорейской стороной в Пхеньяне.
"У нас на 12 июля запланирована встреча в Пханмунджоме. Может, эта дата будет сдвинута на день-два. Там будут обсуждения между ответственными за репатриацию останков… Процесс (передачи. — Авт.) начнет развиваться в последующие за этим дни", — цитирует его слова РИА «Новости».
До этого президент США Дональд Трамп рассказал, что КНДР уже возвращает США останки 200 погибших американских военных. Все они погибли во время Корейской войны.
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