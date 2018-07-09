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Помпео призвал КНДР следовать примеру Вьетнама в вопросе отношений с США
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Помпео призвал КНДР следовать примеру Вьетнама в вопросе отношений с США 

RT на русском 11 часов назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео призвал власти Северной Кореи действовать по примеру Вьетнама для нормализации отношений с США. Об этом информирует CNBC.
В ходе встречи с представителями бизнеса в Ханое он рассказал о своей надежде на то, что «США однажды смогут достичь такого же уровня партнёрства с КНДР, как и с Вьетнамом».
По его словам, президент США Дональд Трамп считает, что Пхеньян может повторить путь Ханоя к процветанию отношений с Вашингтоном.
Помпео добавил, что для того, чтобы это произошло, Ким Чен Ын «должен воспользоваться моментом».
Ранее Помпео заявил, что санкции против КНДР будут сохраняться до полной денуклеаризации.
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