Помпео призвал КНДР следовать примеру Вьетнама в вопросе отношений с США

В ходе встречи с представителями бизнеса в Ханое он рассказал о своей надежде на то, что «США однажды смогут достичь такого же уровня партнёрства с КНДР, как и с Вьетнамом».

По его словам, президент США Дональд Трамп считает, что Пхеньян может повторить путь Ханоя к процветанию отношений с Вашингтоном.

Ранее Помпео заявил, что санкции против КНДР будут сохраняться до полной денуклеаризации.