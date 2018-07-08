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Япония, США и Южная Корея готовы гарантировать сохранение режима в КНДР
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Япония, США и Южная Корея готовы гарантировать сохранение режима в КНДР 

Газета.Ru 5 часов назад
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио, Вашингтон и Сеул готовы гарантировать сохранение политического режима в Северной Корее. Об этом сообщает NHK.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва.
По его словам, Япония и Южная Корея также полностью поддерживают политику США в отношении КНДР.
Ранее в КНДР заявили, что «твердая решимость» Пхеньяна свернуть ядерную программу может быть пересмотрено после того, как США в одностороннем порядке потребовали полной денуклеаризации за два дня.
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