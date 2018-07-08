Япония, США и Южная Корея готовы гарантировать сохранение режима в КНДР

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио, Вашингтон и Сеул готовы гарантировать сохранение политического режима в Северной Корее . Об этом сообщает NHK.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва.

По его словам, Япония и Южная Корея также полностью поддерживают политику США в отношении КНДР.