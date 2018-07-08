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В Чикаго проходит митинг за ужесточение контроля над оборотом оружия
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В Чикаго проходит митинг за ужесточение контроля над оборотом оружия 

Газета.Ru 9 часов назад
В американском городе Чикаго тысячи человек вышли на митинг за ужесточение контроля над оборотом оружия в США. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, участники акции перекрыли движение на скоростной автомагистрали в знак протеста.
Как отмечается, митингующие требуют от правительства США ужесточить законы в отношении оборота оружия в стране.
При этом таким образом участники акции привлечь внимание властей к проблеме вооруженного насилия в Чикаго.
Ранее СМИ сообщили, что в США число ручного огнестрельного оружия превышает численность населения страны.
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