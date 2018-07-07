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В Афганистане погиб американский военный в результате «внутренней атаки»
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В Афганистане погиб американский военный в результате «внутренней атаки» 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Один военнослужащий вооруженных сил США погиб, двое получили ранения в субботу в результате «внутренней атаки» на юге Афганистана, сообщается в пресс-релизе миссии НАТО «Решительная поддержка».
Раненным военным, чье состояние оценивается как стабильное, сейчас оказывают медицинскую помощь. По данному делу начато расследование. В соответствии с политикой министерства обороны США, имя военнослужащего не может быть обнародовано ранее, чем через сутки после оповещения ближайших родственников.
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения «Талибан*» и группировки «Аль-Каида*» (запрещена в РФ). В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия «Решительная поддержка».
* Террористичесая организация, запрещенная в России.
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