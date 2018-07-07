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США не вмешиваются в ситуацию на юге Сирии, заявили в Пентагоне
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США не вмешиваются в ситуацию на юге Сирии, заявили в Пентагоне 

Свободная пресса 15 часов назад
США не собираются вмешиваться в ситуацию на юге Сирии. Там правительственные войска заключили перемирие с отрядами вооруженной оппозиции, а также взяли под контроль границу с Иорданией. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу Пентагона.
"Министерство обороны (США) по-прежнему сосредоточено на разгроме ИГ* на востоке Сирии и не проводит никаких операций на западе Сирии. Дни ИГ* как реально существующего халифата сочтены, и мы не можем отвлекаться от его окончательного разгрома. Мы настоятельно призываем режим (власти Сирии — ред.) и других действующих игроков добиваться скорейшего и мирного урегулирования сирийского конфликта посредством Женевского процесса" — заявляет представитель пресс-службы Пентагона.
Также ситуация прокомментировала коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.
"Коалиция находится в контакте с российскими военными официальными лицами по конкретным запросам для предотвращения конфликтов при нанесении ударов, но не для обсуждения (вопросов) политики. Линия по предотвращению конфликтов при воздушных и наземных операциях — это профессиональный обмен (информацией) для предотвращения случайного выбора целей и ненужной эскалации между поддерживаемых Россией сил сирийского режима и поддерживаемых коалицией Сирийских демократических сил и проверенной (США) оппозиции", — заявили в пресс-службе коалиции.
Новости по теме: Лидер боевиков выдал всех: Эрдоган торговал с ИГИЛ* *Движение «Исламское государство» (ИГ) — решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
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