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Российские сенаторы заявили, что «закон Димы Яковлева» может быть изменен
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Российские сенаторы заявили, что «закон Димы Яковлева» может быть изменен 

РИА Новости 15 часов назад
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РФ ЗАЯВИЛА КОЛЛЕГАМ ИЗ США, ЧТО «ЗАКОН ДИМЫ ЯКОВЛЕВА» МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН, ЕСЛИ В США БУДЕТ СОЗДАН КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ОРГАН — СЛУЦКИЙ
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