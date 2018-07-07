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Трамп предрек крах двух ведущих газет США
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Трамп предрек крах двух ведущих газет США 

Lenta.ru 7 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Газеты The New York Time и Washington Post выйдут из бизнеса через семь лет. Такое мнение высказал у себя в Twitter президент США Дональд Трамп.
«Twitter избавляется от фейковых аккаунтов рекордными темпами. Войдут ли в их число неудачники New York Post и машина пропаганды Washington Post, которые цитируют не существующие по моему мнению анонимные источники? Они выйдут из бизнеса через семь лет», — говорится в сообщении.
Президент Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются «фейковыми». Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.
Большинство американских СМИ обвиняют Трампа в связях с Россией, которая, якобы, вмешавшись в выборы, помогла ему выиграть президентскую гонку. В Москве эти обвинения отвергают.
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