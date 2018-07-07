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В июне поток туристов из Украины в Крым вырос на 38%
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В июне поток туристов из Украины в Крым вырос на 38% 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: Александр Полегенько/РИА «Новости»
За июнь Крым посетили 257 тыс. украинских граждан, сообщается на сайте министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Новость дополняется.
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