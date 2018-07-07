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Сенатор от Крыма прокомментировал призывы Украины к военной операции на полуострове
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Сенатор от Крыма прокомментировал призывы Украины к военной операции на полуострове 

ТК «Звезда» 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Война это не тот путь, который сохранит Украину, считает Сергей Цеков.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал планы украинских властей «освободить» Крым военным путем.
«Настроены на войну и с этой тропы не сходят, в частности, Петр Порошенко и его ближайшее окружение. Уже сегодня все поняли, что Порошенко при власти будет только в тот период, когда на Украине будет война и ждать от него мира не приходится», — считает Цеков.
Ранее сообщалось, что экс-глава украинского министерства обороны Анатолий Гриценко сказал, что попытка «освободить» Крым и Донбасс военным путем станет концом Украины.
«Он — Гриценко — говорит в данном случае о Крыме. Он прекрасно понимает, что это касается и Донбасса. Война это не тот путь, который может сохранить Украину», — сказал сенатор.
Вместе с тем, считает сенатор, на Украине есть политики, которые верно оценивают ситуацию в стране.
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