Новый закон на Украине ознаменовал курс на ЕС 

Закон «О национальной безопасности Украины» вступит в силу в воскресенье, 8 июля. Текст документа опубликован в газете Верховной рады «Голос Украины».
Новый закон стал свидетельством того, что Украина взяла курс в НАТО и ЕС. Он определил принципы государственной безопасности, обороны, курс государственной политики с учетом принципов Европейского союза и Североатлантического альянса.
Среди нововведений, которые привнесет закон в государственное устройство Украины — разделение ролей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил. Последнего теперь будет назначать президент страны, поскольку его должность отныне считается главной в военной сфере.
Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты приветствуют новый закон о национальной безопасности Украины.
«Закон соответствует западным принципам и дает основу для увеличения взаимодействия украинских вооруженных сил с НАТО», — процитировало представителя американского внешнеполитического ведомства РИА «ФАН».
Силовая попытка отобрать у России Крым может привести к краху Украины. Такое заявление сделал бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко.