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Минобороны сообщило о договоренностях с боевиками на юге Сирии
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Минобороны сообщило о договоренностях с боевиками на юге Сирии 

Ведомости 22 часа назад
С боевиками в южной сирийской провинции Деръа удалось договориться о прекращении боевых действий и сдаче тяжелого и среднего вооружения, сообщает Минобороны России.
Кроме того, достигнуты договоренности об урегулировании статуса боевиков. Для не согласных с этим членов вооруженных формирований будет организована эвакуация в провинцию Идлиб вместе с их семьями.
На территории провинции будет восстановлена работа органов государственной власти Сирийской республики, а также организовано возвращение беженцев от границы с Иорданией.
За последние дни боевики потерпели серию поражений от сирийских правительственных сил, которые проводят масштабное наступление на юго-западе Сирии.
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