МО РФ: лидеры вооруженных формирований провинции Дераа согласились на прекращение огня

"По результатам переговоров при посредничестве российского Центра по примирению с лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа достигнуты договоренности по следующим вопросам: прекращение боевых действий, начало сдачи тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах, находящихся под контролем вооруженных формирований", — отмечается в сообщении.