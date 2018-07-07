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МО РФ: лидеры вооруженных формирований провинции Дераа согласились на прекращение огня
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МО РФ: лидеры вооруженных формирований провинции Дераа согласились на прекращение огня 

ТАСС 7 июля 2018
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Лидеры вооруженных формирований в сирийской провинции Дераа согласились на прекращение огня, говорится в сообщении Минобороны России.
"По результатам переговоров при посредничестве российского Центра по примирению с лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа достигнуты договоренности по следующим вопросам: прекращение боевых действий, начало сдачи тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах, находящихся под контролем вооруженных формирований", — отмечается в сообщении.
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