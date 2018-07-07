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Коротченко: Трамп подарил «индейцу» Порошенко неисправные противотанковые «бусы»
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Коротченко: Трамп подарил «индейцу» Порошенко неисправные противотанковые «бусы» 

Вести.Ru 7 июля 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко прокомментировал РИА Новости скандал с поставкой США украинской армии неисправных противотанковых ракетных комплексов Javelin.
По мнению Коротченко, передав Украине бракованные ПТРК, американцы подстраховались от перепродажи опасного оружия террористам. Коротченко считает современное украинское государство «проходным двором», а украинских генералов — «вороватыми».
Как заявил эксперт, подобное отношение со стороны американских «партнеров» нанесет сокрушительный удар по имиджу Украины. Президент США Трамп относится к президенту Порошенко как к европейскому «индейцу», которому можно подарить «бусы», отметил Коротченко.
"Все попытки президента Украины надувать щеки и выдавать украинскую армию за одну из самых сильных в Европе оказались мыльным пузырем", — добавил эксперт.
Ранее СМИ опубликовали докладную записку украинских оборонщиков главе Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову, в которой не рекомендуют передавать Javelin в войска из-за двигателей с истекшим сроком эксплуатации. ПТРК при стрельбах на полигоне отказались стрелять.
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