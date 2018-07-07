Коротченко: Трамп подарил «индейцу» Порошенко неисправные противотанковые «бусы»

По мнению Коротченко, передав Украине бракованные ПТРК, американцы подстраховались от перепродажи опасного оружия террористам. Коротченко считает современное украинское государство «проходным двором», а украинских генералов — «вороватыми».

Как заявил эксперт, подобное отношение со стороны американских «партнеров» нанесет сокрушительный удар по имиджу Украины. Президент США Трамп относится к президенту Порошенко как к европейскому «индейцу», которому можно подарить «бусы», отметил Коротченко.

"Все попытки президента Украины надувать щеки и выдавать украинскую армию за одну из самых сильных в Европе оказались мыльным пузырем", — добавил эксперт.