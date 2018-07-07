В Пентагоне рассказали, о чём будет говорить Мэттис на саммите НАТО

Об этом говорится на сайте министерства.

Отмечается, что на встрече он будет «выступать за более равноправное разделение бремени оборонных расходов, укрепление роли НАТО в борьбе с терроризмом и усиление возможностей альянса в обеспечении безопасности».

По данным ведомства, в Брюсселе Мэттис будет вместе с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарём Майком Помпео.

Также Мэттис намерен провести в столице Хорватии Загребе «встречу с министрами обороны стран-участниц Американо-Адриатической хартии, чтобы подчеркнуть поддержку, которую США оказывают юго-восточной Европе».