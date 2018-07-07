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В Пентагоне рассказали, о чём будет говорить Мэттис на саммите НАТО
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В Пентагоне рассказали, о чём будет говорить Мэттис на саммите НАТО 

RT на русском 7 июля 2018
В Пентагоне сообщили темы, которые намерен поднять глава ведомства Джеймс Мэттис во время саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.
Об этом говорится на сайте министерства.
Отмечается, что на встрече он будет «выступать за более равноправное разделение бремени оборонных расходов, укрепление роли НАТО в борьбе с терроризмом и усиление возможностей альянса в обеспечении безопасности».
По данным ведомства, в Брюсселе Мэттис будет вместе с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарём Майком Помпео.
Также Мэттис намерен провести в столице Хорватии Загребе «встречу с министрами обороны стран-участниц Американо-Адриатической хартии, чтобы подчеркнуть поддержку, которую США оказывают юго-восточной Европе».
Ранее постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что американская сторона во время саммита Североатлантического альянса собирается потребовать от членов объединения увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.
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