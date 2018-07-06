В Госдепе прокомментировали новый закон о нацбезопасности Украины 

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Штаты приветствуют принятие на Украине закона о национальной безопасности, передает РИА «Новости».
"Соединенные Штаты приветствуют новый закон Украины о национальной безопасности, принятый Радой 21 июня и подписанный президентом Порошенко 5 июля. Закон соответствует западным принципам и дает основу для увеличения взаимодействия украинских вооруженных сил с НАТО", — заявила Науэрт.
Она отметила, что полная реализация положений данного закона должна поспособствовать «западной интеграции» Киева.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о нацбезопасности Украины.