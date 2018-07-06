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В Киеве заявили, что заседание комиссии Украина — НАТО на саммите в Брюсселе не состоится
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В Киеве заявили, что заседание комиссии Украина — НАТО на саммите в Брюсселе не состоится 

RT на русском 1 час назад
Фото: Русская Весна
Заседание комиссии Украина — НАТО на самом высоком уровне не будет проведено в рамках саммита альянса в Брюсселе 11-12 июля. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
«К сожалению заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств не будет проведено во время заседания саммита», — приводит её слова Интерфакс-Украина.
Также украинский вице-премьер добавила, что из-за блокировки проведения мероприятия Венгрией заседание комиссии Украина — НАТО не получится провести в ближайшем обозримом будущем.
Кроме того, Климпуш-Цинцадзе заявила, что в рамках саммита в Брюсселе состоится заседание Украина — Грузия — НАТО. По её словам, в ходе заседания будет проведена предметная дискуссия со странами — членами НАТО о противодействии угрозам.
Ранее в МИД Венгрии назвали три условия для снятия вето с комиссии Украина — НАТО.
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