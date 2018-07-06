Ещё
Американские сенаторы посетили Ирак и Сирию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва ушла по воду
Москва ушла по воду

Американские сенаторы посетили Ирак и Сирию 

РИА Новости 6 июля 2018
ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Несколько членов комитета сената США по вооруженным силам посетили в минувшие дни города Ирака и Сирии, освобожденные от ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщает пресс-служба коалиции во главе с США по борьбе с ИГ*.
По данным пресс-службы, сенаторы Линдси Грэм, Джин Шахин и Элизабет Уоррен посетили города Манбидж, Кобани и Ракку в Сирии, а также Багдад, Эрбиль и Мосул в Ираке. Кроме того в Сирии в районе населенного пункта Айн-Исса сенаторы посетили тюрьму, где содержатся боевики ИГ*.
В Ираке американские законодатели встретились с премьер-министром страны Хайдером аль-Абади и главой Иракского Курдистана Масудом Барзани.
В ходе визита сенаторы и командование коалиции высказались за продолжение помощи местным силам в Сирии и Ираке в вопросе «стабилизации ситуации и предотвращении нового появления ИГ*».
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, при этом в Сирии американские военные находятся без разрешения официальных властей страны.
Военные США поддерживают так называемые «Сирийские демократические силы», состоящие преимущественно из курдов, которые контролируют территории на севере страны и не подчиняются официальному Дамаску.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло9
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал12
В московском метро произошло самоубийство91
Савченко избили в Киеве24
Американский сенатор приехал в Россию и задумался134
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение