Американские сенаторы посетили Ирак и Сирию

В ходе визита сенаторы и командование коалиции высказались за продолжение помощи местным силам в Сирии и Ираке в вопросе «стабилизации ситуации и предотвращении нового появления ИГ*».

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, при этом в Сирии американские военные находятся без разрешения официальных властей страны.

Военные США поддерживают так называемые «Сирийские демократические силы», состоящие преимущественно из курдов, которые контролируют территории на севере страны и не подчиняются официальному Дамаску

*Террористическая организация, запрещенная в России.