Посол США: Трамп не опасается протестов в Лондоне и поощряет свободу слова

"Президент сфокусирован на целях своего визита, он одобряет возможность свободно выражать свое мнение", — заявил он на вопрос журналистов о том, опасается ли американский лидер протестов, которые должны пройти в городе. Как ранее сообщали британские СМИ, на 13 июля в Лондоне запланирована демонстрация под лозунгом «Остановите Трампа». О своем намерении принять в ней участие в интернете уже заявили более 50 тыс. человек. Кроме того, в тот же день в центре Лондона состоится женский марш, который завершится митингом на Трафальгарской площади.

13 июля Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй побывают на учениях британских и американских военных на военной базе. Затем они проведут переговоры в загородной премьерской резиденции Чекерс. Как уточнили на Даунинг-стрит, стороны обсудят «широкий спектр вопросов международной политики», за чем последует рабочий обед и пресс-конференция.