Трамп по время визита в Великобританию встретится с Мэй и королевой за пределами Лондона

Трамп прибудет 12 июля в Великобританию из Брюсселя , где он будет участвовать в саммите НАТО . Его будет сопровождать супруга Мелания. Вечером того же дня от имени главы британского правительства в честь Трампа будет дан ужин в Бленхеймском дворце (графство Оксфордшир).

Среди гостей ужина — бизнес-лидеры, в том числе представители финансового, туристического, инженерного, технологического, фармацевтического, оборонного сектора, компаний, действующих в сфере производства продуктов питания и напитков. Остановится президент США в резиденции американского посла в лондонском Риджентс-парке.

13 июля Трамп и Мэй побывают на учениях британских и американских военных на военной базе. Затем они проведут переговоры в загородной премьерской резиденции Чекерс. Как уточнили на Даунинг-стрит, стороны обсудят «широкий спектр вопросов международной политики», за чем последует рабочий обед и пресс-конференция.