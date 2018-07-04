Меркель предупредила Трампа об ответе на импортные тарифы

Обе стороны уже стали участниками торговых трений, поскольку Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий, сказала Меркель, добавив, что необходимо «помешать этому конфликту стать настоящей войной».

Трамп в воскресенье заявил, что Европа «может быть так же плоха, как Китай » в торговле, поскольку он подтвердил, что он рассматривает вариант введения 25%-ных тарифов на импорт автомобилей из ЕС.

ЕС введет тарифы на знаковые продукты США, в том числе бурбон, джинсы и мотоциклы Harley-Davidson, в качестве символического ответа на пошлины на металлы.

Ссылаясь на жалобы Трампа на то, что ЕС и, вчастности, Германия, имеют крупный торговый профицит с США, Меркель сказала, что расчеты Трампа неверны, поскольку они основаны только на товарах, а не на услугах.

"Если вы включаете такие услуги, как цифровые услуги, то у вас есть совершенно другой торговый баланс с США, показывающий излишек против ЕС", — отметила она.

"Это почти старомодно включать в расчеты только товары, а не услуги", — сказала Меркель парламенту.