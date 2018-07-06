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Трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения в ходе учений на северо— западе Украины
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Трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения в ходе учений на северо— западе Украины 

ИА Синьхуа 6 июля 2018
Киев, 6 июля /Синьхуа/ — В пятницу утром в ходе военных учений в Ровненской области /северо-запад Украины/ произошел разрыв миномета, в результате чего, по предварительным данным, погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
В качестве главной версии причин случившегося рассматривается нарушение техники безопасности.
Глава украинского правительства Владимир Гройсман в своем микроблоге в «Твиттере» выразил скорбь по погибшим и пообещал сделать все возможное для недопущения таких инцидентов в будущем.
Это уже второй подобный случай, произошедший в Украине за последние два года. Так, в июле 2016 года на полигоне в Николаевской области на юге страны также разорвался миномет, что привело к гибели одного военного и ранениям еще восьми.
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