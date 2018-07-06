Трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения в ходе учений на северо— западе Украины

Киев, 6 июля / Синьхуа / — В пятницу утром в ходе военных учений в Ровненской области /северо-запад Украины / произошел разрыв миномета, в результате чего, по предварительным данным, погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В качестве главной версии причин случившегося рассматривается нарушение техники безопасности.

Глава украинского правительства Владимир Гройсман в своем микроблоге в «Твиттере» выразил скорбь по погибшим и пообещал сделать все возможное для недопущения таких инцидентов в будущем.

Это уже второй подобный случай, произошедший в Украине за последние два года. Так, в июле 2016 года на полигоне в Николаевской области на юге страны также разорвался миномет, что привело к гибели одного военного и ранениям еще восьми.