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В Кремле ответили на вопрос о статусе добровольцев в Сирии
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В Кремле ответили на вопрос о статусе добровольцев в Сирии 

Пятый канал 6 июля 2018
Фото: Пятый канал
Предложения о наделении добровольцев в Сирии официальным статусом в случае их поступления в Кремль будут направлены в Минобороны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что именно в этом ведомстве смогут выработать какие-либо основополагающие подходы по этому вопросу.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что международные общественные организации призвали российские власти признать присутствие в Сирии военных специалистов из РФ, чтобы они могли получить привилегии и льготы, предусмотренные для участников боевых действий.
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