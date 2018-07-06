В Кремле ответили на вопрос о статусе добровольцев в Сирии 

Предложения о наделении добровольцев в Сирии официальным статусом в случае их поступления в Кремль будут направлены в Минобороны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что именно в этом ведомстве смогут выработать какие-либо основополагающие подходы по этому вопросу.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что международные общественные организации призвали российские власти признать присутствие в Сирии военных специалистов из РФ, чтобы они могли получить привилегии и льготы, предусмотренные для участников боевых действий.