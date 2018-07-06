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В Кремле опровергли данные о договоре по выводу иранских войск из Сирии
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В Кремле опровергли данные о договоре по выводу иранских войск из Сирии 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы готовящейся договоренности между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по выводу иранских войск из Сирии.
Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки. Песков ранее заявил, что Сирия, вне всяких сомнений, будет «комплексно» обсуждаться на переговорах.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что темой беседы Путина и Трампа могут стать договоренности о выводе поддерживаемых Ираном войск с территории Сирии.
"В данном случае СМИ источники подводят. Безусловно, сирийская проблематика будет предметом для обмена мнениями, это можно легко спрогнозировать. Российская сторона готовится, и Путин готов для обсуждения сирийской проблематики. Но сообщения в том плане, что «без меня меня женили», когда две страны обсуждают третью страну и принимают за нее какие-то решения — вряд ли, наверное, это реалистично. Поэтому эти сообщения не соответствуют действительности", — сказал Песков.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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