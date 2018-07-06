Трамп назвал «тупыми» тех, кто против налаживания отношений с Россией 

Президент США Дональд Трамп на митинге в штате Монтана сделал заявление о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна состояться в Хельсинки 16 июля. В частности, он назвал «тупыми» тех людей, кто против налаживания отношений с Россией. Об этом сообщает CNN.
Выступления Дональда Трампа перед сторонниками известны своим специфическим форматом: американский лидер просто встает перед микрофоном и начинает рассуждать на различные темы. Речи обычно не имеют какой-либо структуры и больше похожи на поток сознания. Так, на митинге 5 июля Трамп умудрился связать финансирование НАТО, «Северный поток — 2», встречу с президентом России Владимиром Путиным и военный бюджет США.
Дональд Трамп президент США «Мы платим 4% от огромного ВВП, который стал куда больше с тех пор, как я стал вашим президентом. А Германия, крупнейшая страна Европейского союза, платит 1%. Я сказал: знаешь, Ангела, я ничего не могу гарантировать, но мы вас защищаем, для вас это значит куда больше, чем защита нас, я не знаю, сколько защиты мы получаем, защищая вас. Еще они заключают газовую сделку, по которой платят России миллиарды долларов. То есть они хотят защиты от России, но платят ей миллиарды долларов, а мы — балбесы, которые все это оплачивают. Кстати, должен сказать, что с тех пор, как я пришел, почти 33 млрд долларов должно прибавиться к бюджету НАТО, но этого недостаточно. А после они скажут: ага, он злится на НАТО, значит, он любит Россию. Я люблю Россию! Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе. Находить общий язык с Россией, находить общий язык с Китаем, находить общий язык со всеми другими странами — это хорошо, а не плохо. Ну и разве что для тупых людей, для политиков, потому что они не тупые, а просто мешают, я скажу, что задам Путину вопрос: насколько плохо вам стало с тех пор, как пришел Трамп? Мы только что увеличили наши военные расходы, теперь это 700 млрд долларов. В России, наверное, говорят: если нам этот парень и нравился, мы сильно ошиблись, лучше бы была коррумпированная Хиллари Клинтон».
Что из этого можно считать заявлениями лидера США, а что просто риторикой политика — не ясно. Зато понятно, что саммит в Хельсинки Трамп отменять точно не планирует, несмотря на новое отравление «Новичком». О том, как произошедшее в британском Эймсбери может отразиться на встрече Трампа и Путина рассуждал Георгий Бовт.