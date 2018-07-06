Посол США заявил, что Трамп поддерживает позицию Лондона по ситуации с отравлениями 

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп придерживается той же позиции, что власти Великобритании в вопросе о случаях отравления в королевстве.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специальный телефонный брифинг для журналистов, организованный Белым домом.
«Да, я думаю, что у них единый взгляд. Я говорю о том, что президент был очень восприимчив к тому, что произошло касательно отравления», — сказал посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон.
Ранее МИД России призвал Британию прекратить интриги с химическими отравляющими веществами.
После инцидента в Эймсбери в критическом состоянии были госпитализированы два человека. По данным полиции, они могли быть отравлены тем же веществом, которое использовалось против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.